Un nostro lettore, Massimo, ci ha scritto per segnalare che il passaggio pedonale che porta alla pista ciclopedonale nella zona dell’hotel Montecarlo a Sanremo, è scolorito:

“Soprattutto la sera è pericoloso per i pedoni. Stessa situazione per il passaggio subito dopo all'incrocio con via Duca D'Aosta per la mulattiera Passo Poggio. Invito il comune a provvedere prima che succeda qualcosa di grave”.