Enpa di Sanremo: il cagnolino Lenny aspetta di avere una nuova casetta

Avevo una famiglia ora mi trovo qui da un anno, dove il tempo non passa mai. Mi chiamo Lenny, ho 5 anni, sono un cane buonissimo, adatto a tutti. Qua sono ben tenuto e spazzolato, ma desidero una famiglia che mi dia il giusto valore, dove il tempo scorre veloce, dove dormi tanto, un attimo dopo poi fa pappa, poi passeggi e giochi e in un lampo tutto si ripete, senza pause, senza silenzi, senza sguardi nel vuoto. Questo è quello che vorrei.

Lenny vi aspetta al Rifugio Enpa Sanremo in strada San Pietro 96, aperto dal lunedì al sabato dalle 15. 00 alle 18.30, chiuso domenica e festivi.

Potete telefonare al numero 0184 575000 in caso di segreteria telefonica potete lasciare un messaggio con il vostro numero di telefono e sarete richiamati