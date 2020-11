Taggia: 5 casi positivi, scatta l'isolamento fiduciario di massa per l'Istituto Alberghiero

5 casi positivi, in quattro classi, hanno fatto scattare un isolamento fiduciario di massa all’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. La disposizione è stata assunta dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell'ASL 1 Imperiese e comunicata alla dirigente scolastica, Maria Grazia Blanco.

L'isolamento fiduciario (non vuol dire essere positivi ndr) interessa circa 500 persone, tra alunni, docenti e assistenti. Si tratta di tutte quelle classi che avevano frequentato in presenza i laboratori dell'Istituto Ruffini e delle classi con alunni BES (Bisogni Educativi Speciali) per i quali veniva garantito, a discrezione della famiglia dello studente, la possibilità di frequentare. Rimangono, ovviamente, esclusi dal provvedimento tutti i docenti di discipline non laboratoriali che non hanno avuto in classe alunni con bisogni educativi speciali, che invece si sono avvalsi della Didattica a Distanza.

La procedura adottata sull'Alberghiero è quella standard, prevista a livello nazionale e già messa in pratica dall'azienda sanitaria in altre scuole, come ad esempio all'Istituto Nautico di Imperia e alle secondarie di primo grado, Pastonchi di Arma di Taggia e Marconi di Riva Ligure.

L'Alberghiero, nel rispetto delle disposizioni nazionali previste con l'ultimo DPCM del 3 novembre e avvalendosi delle note del Ministero dell'Istruzione, aveva mantenuto in presenza i laboratori professionali. Una scelta necessaria per non interrompere determinati insegnamenti che richiedono la presenza, come requisito imprescindibile. Nonostante l'Istituto abbia adottato tutte le misure precauzionali previste dalle normative anti Covid per la scuola, il virus ha fatto breccia nell'Alberghiero con alcuni casi che non si sono sviluppati all'interno di una stessa classe e che, per questo, lasciano presumere l'importazione esterna.

"Stiamo monitorando la situazione e per fortuna si tratta di pochi casi positivi - ci spiegano dall'Istituto - In questi casi la procedura prevede l'isolamento fiduciario per alunni, personale docente, assistenti e chiunque altro nella scuola possa essere entrato in contatto con chi ha contratto il Covid. Per il momento è stato predisposto l'isolamento fino al 27 novembre. Sono esclusi dall'isolamento i frequentanti del corso serale dell'Alberghiero. In quanto si tratta di alunni che hanno accesso i laboratori in una fascia oraria diversa, con insegnanti dedicati, rispetto agli studenti che frequentavano l'Istituto di giorno" - chiosano dall'Alberghiero.