Coronavirus: netta frenata del rapporto positivi-tamponi (uno ogni 8,2). Calano i contagi, lieve aumento dei ricoverati

Netto calo nei numeri e nel rapporto tamponi-positivi, quest’oggi nella nostra regione. Sono infatti 685 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.670 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ovvero uno ogni 8,2.

Iniziano a farsi probabilmente sentire gli inasprimenti delle misure messe in atto negli ultimi giorni. Nella nostra provincia scendono i positivi, oggi 83 di cui 7 da contatto di caso confermato e 76 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono stati 25 di cui 6 da contatto di caso confermato, 17 da attività di screening e 2 dal settore sociosanitario. In Asl 3 (Genova) sono 526, di cui 98 da contatto di caso confermato, 421 da attività di screening e 7 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 12 tutti da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono 39 di cui 14 da contatto di caso confermato e 25 da attività di screening.

Sono 20 i morti segnalati nel periodo compreso tra il 5 novembre e ieri. Di questi nessuno nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 535.222 (+5.670)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 44.427 (+685)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 5.477 (+146)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 38.950 (+539)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.101 (-308)

Casi per provincia di residenza:

Imperia: 1.672 (+15)

Savona: 1.708 (-56)

Genova: 10.366 (-195)

La Spezia: 2.265 (-61)

Residenti fuori regione o estero 328 (-4)

Altro o in fase di verifica 762 (-7)

Totale 17.101 (-308)

Ospedalizzati: 1.510 (+18) | 117 (+6) in terapia intensiva

Asl 1 - 142 (+5); 13 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 185 (+3) | 12 (+1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino 429 (+6) | 37 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 68 (+1) | 7 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 190 (+5) | 9 (+2) in terapia intensiva

Gaslini - 18 (-5) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 204 (+3); 16 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 – 123 (+1); 9 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 151 (-1); 14 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 15.021 (+612)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 25.182 (+973)

Deceduti: 2.144 (+20);