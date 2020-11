Castelvittorio, 20 ottobre 2006: la Comunità Montana Intemelia organizzava il convegno "Castagnicoltura ligure"

Il 20 ottobre 2006, presso la sala Consiliare del Comune di Castelvittorio, la Comunità Montana Intemelia, aveva organizzato un convegno dal titolo 'La Castagnicoltura ligure: un patrimonio da difendere e salvaguardare'.

L'iniziativa si inseriva nell'ambito del progetto pilota di recupero e valorizzazione della coltura del castagno, cofinanziato dalla Regione Liguria e dalle comunità montane Intemelia ed Argentina Armea. Con la realizzazione del progetto si cercava di perseguire il recupero dei castagneti da frutto presenti sul territorio delle due comunità montane e una non trascurabile 'nuova' risorsa.

Inoltre la maggior parte dei castagneti presenti nei territori oggetto dell'intervento avrebbero costituito interessanti sistemi paesaggistici di grande interesse turistico, con la creazione di un'opportuna sentieristica.

Si prevedeva quindi di creare un'offerta di castagne da frutto, ed attivare una filiera del castagno interessando non solo la produzione del frutto, ma tutto il processo produttivo. Per l'occasione era stato proiettato il documentario realizzato dal Regista Roberto Pecchinino, che in collaborazione con l'assessore CICIN, aveva fatto un documentario sui boschi di Castelvittorio dove si trovavano antichi alberi di castagno con oltre due/trecento anni di vita.

Un documentario unico e straordinario realizzato nei magici boschi di "Castè"