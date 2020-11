Sanremo: i risultati del 'Memorial Carrera' disputata ieri al 'Golf degli Ulivi'

Si è svolto ieri al Golf degli Ulivi di Sanremo, con la partecipazione di 128 giocatori, il ‘Memorial Carrera’ una 18 buche stableford tre categorie.

1ª Netto Assoluto - Virgilio Fornara - 42

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo - Lorenzo De Carli - 34

1° Netto - Simone Ginatta - 37

2° Netto - Riccardo Fava - 36

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto - Dino Tarabini - 42

2° Netto - Matteo Cibien - 38

3ª Categoria 21/36

1° Netto - Virgilio Fornara - 42

2° Netto - Francesco Lettieri - 38

Premi Speciali

1° Signore - Rosangela Bracco – 36

1° Seniores - Fabio De Martini – 37

1° S. Senior - Massimo Alberti - 36

Nearest to the Pin Maschile - Francesco Renzella - mt. 0,69

Nearest to the Pin Femminile - Marilena De Mattia - mt. 4,20

Driving Contest Maschile - Roberto Toselli

Driving Contest Femminile - Francesca Passaglia