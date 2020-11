Ventimiglia: Lorenzo Graglia nominato segretario cittadino di Forza Nuova

Forza Nuova inaugura l'apertura della segreteria di Ventimiglia, e la nomina del neo segretario cittadino Lorenzo Graglia.



“Questo avvenimento – spiega il Commissario Provinciale Forza Nuova Imperia Roberto Pardini - rappresenta l’ulteriore passo in avanti significativo prodotto dal recente processo di rinnovamento e di riorganizzazione del partito che Forza Nuova ha recentemente attuato nella nostra Provincia. Forza Nuova, nella Provincia di Imperia, ha immediatamente iniziato le attività sui propri territorio, occupandosi in maniera incisiva delle varie problematiche esistenti, in particolare sulla crisi economica che penalizza varie attività lavorative”.