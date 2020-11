Ventimiglia: Eleonora Palmero nominata nuovo assessore in sostituzione della dimissionaria Mabel Riolfo

Il sindaco di Ventimiglia Scullino, annuncia ufficialmente di aver nominato questa mattina Eleonora Palmero nuovo assessore della giunta ventimigliese in sostituzione della dimissionaria Mabel Riolfo eletta consigliere regionale. Diventando assessore, Eleonora Palmero si è a sua volta dimessa da consigliere comunale, essendo le due cariche incompatibili, e assumerà la carica di consigliere comunale, nella prossima seduta del 27 novembre, il primo dei non eletti della lista della Lega, Domenico Calimera già consigliere comunale, sindacalista e frontaliere.



Il sindaco esprime soddisfazione per i due nuovi ingressi: "Nel contempo, come avevo preannunciato, con la piena adesione di tutte le forze della coalizione della maggioranza, ho ridefinito tutte le deleghe dei miei assessori per renderle funzionali alla nuova organizzazione della macchina comunale, di recente modificata, e per creare un maggior collegamento con gli obiettivi programmatici che l'Amministrazione si è posta. Lo scopo è realizzare concretamente il programma elettorale e mantenere gli impegni assunti con i cittadini. Il tutto in piena condivisione rendendo giornate amare a chi sognava litigi interni alla maggioranza". "Gli assessori sono al servizio dei cittadini per attuare il programma amministrativo - conclude il sindaco Scullino -, a noi interessa solo questo, tutto il resto lo lascio a chi vuole solo partecipare al teatrino della politica".



Ecco le nuove deleghe che creano anche una maggiore connessione con le deleghe degli assessori regionali.

ASSESSORI

GIANNI ASCHERI

Lavori pubblici, Infrastrutture, Difesa del Suolo, Tutela del territorio, Antincendio Boschivo, Patrimonio.

SIMONE BERTOLUCCI

Vicesindaco, Manifestazioni, Fiere turistiche e Grandi eventi, Marketing e Promozione Territoriale, Cultura e Spettacolo, Sport, Protezione civile, Emergenze, Programmi comunitari di competenza.

MATTEO DE VILLA

Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Turismo, Mercati commerciali, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia e Sviluppo occupazionale.

ELEONORA PALMERO

Frazioni, Agricoltura, Floricoltura, Allevamento, Immigrazione e Emigrazione, Pari Opportunità, Disabilità e Progetti terza età, Tutela degli Animali d’affezione, Tutela dei Consumatori e Promozione dei prodotti tipici liguri.

TIZIANA PANETTA

Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Progetti strategici comunali e regionali, Attività estrattive, Contenzioso, Servizi Legali e Partecipazioni