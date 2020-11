Ventimiglia: crisi economica a causa del Covid, Gabriele Sismondini chiede lo stop alla Tari

Il Consigliere comunale di opposizione, Gabriele Sismondini (Ventimiglia riparte), ha inviato una mozione urgente al Sindaco e al Presidente Spinosi, per chiedere la sospensione del pagamento della Tari per tutti gli operatori commerciali e artigianali, al fine di rimodulare le tariffe calcolate dall’ente in sede di emissione dei ruoli.

“Considerata la seconda ondata epidemiologica di Covid-19 – scrive Sismondini - che sta gravemente danneggiando l'economia di Ventimiglia ed in particolare tutto l’apparato commerciale inerente a tutte le categorie merceologiche. La crisi è ulteriormente aggravata dalla pressoché assente domanda di clientela francese, da sempre elemento determinante per la sopravvivenza di molti operatori, dovuta alla situazione di confinamento della vicina Costa Azzurra iniziata i primi di novembre”.

“Considerato inoltre che le attività, nell'anno in corso, hanno potuto operare con libertà imprenditoriale solo per due mesi (gennaio e febbraio), per i mesi restanti hanno subìto chiusure o gravi limitazioni poste in essere dal governo con le misure anti-covid. Rilevato infine – termina - che il quadro sull’emergenza in atto non permette alcuna iniziativa che possa creare introiti per gli operatori e con ogni probabilità potrebbe addirittura aggravarsi”.