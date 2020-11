Sanremo: l'assessore regionale Berrino propone, "Intitolare a Gin De Stefani il Teatro del Casinò Municipale"

“Per non decadere in una discussione che rischia di far passare in secondo piano la grandezza del nostro concittadino, propongo di intitolare a Gin De Stefani il Teatro del Casinò Municipale. Un luogo simbolo per la cultura moderna di Sanremo, un luogo conosciuto nel mondo, un luogo sanremese ed anche sanremasco. Per lui, diresse una rubrica dell'Eco della Riviera, fu poeta ma soprattutto commediografo, sarebbe un giusto e corretto riconoscimento”.

L'assessore regionale Gianni Berrino interviene sul sentito dibattito relativo all’intitolazione a Sanremo di un luogo che possa ricordare Antonio Luigi De Stefani detto Gin.

“E' giusto, nello spirito di ricordare i grandi personaggi nostri concittadini e ricordare allo stesso punto le nostre tradizioni ed eccellenze, intitolargli un luogo della nostra Sanremo: su questo penso che si possa dire di aver raggiunto un accordo trasversale tra le varie componenti culturali, sociali, politiche e associazionistiche della città. Ma, proprio sul più bello è iniziata una disputa tutta sanremese e poco sanremasca se sia corretto intitolare al nostro illustre concittadino Piazza Santa Brigida, luogo simbolo della nostra amata Pigna e chiamata così da sempre da tutti anche se sulle carte non compare con questo nome”, prosegue Berrino.

“Insomma, in questa disputa chi ci rimette è proprio Gin De Stefani a cui per primo Franco D’Imporzano lanciò l’idea di ricordarlo intitolandoli un luogo simbolo. Ritengo quindi che la scelta migliore sia quella del Teatro del Casinò”, conclude l'assessore.