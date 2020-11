Recovery fund, ecco i progetti considerati strategici per la provincia, dall'ospedale unico al completamento dell'aurelia bis

Tra i progetti approvati dalla giunta Toti, finanziati dal recovery fund, considerati strategici per il territorio, alcuni tra i più importanti si trovano in provincia di Imperia, dove da anni gli amministratori chiedono interventi per le infrastrutture di collegamento e non solo.



Dalla nota di Regione Liguria inviata ai giornali nei giorni scorsi, emerge che dei 23 miliardi di euro per un totale di 136 progetti, ben 230 milioni sarebbero destinati a uno dei più discussi nel ponente: l'ospedale unico di Taggia, contro cui è nata una mobilitazione che ha coinvolto diverse realtà, e una raccolta firme promossa da 'Cittadinanza Attiva' arrivata in poche settimane a decine di migliaia di sottoscrizioni.



A interessare il ponente ligure e la provincia di Imperia è sicuramente la bretella della Albenga-Carcare-Predosa, un'opera la cui genesi risale al 1967, rilanciata negli ultimi anni dal sindaco di Imperia Claudio Scajola che la considera strategica sia per quanto riguarda l'utenza privata che per il trasporto di merci su gomma.



Non c'è traccia nella nota di Regione Liguria, di un altro progetto, presente nella bozza, come comuicato il 15 ottobre, ovvero il traforo della Armo-Cantarana, anche questo di lunga data, inaugurato però solo nell'estate del 2019.



Per quanto riguarda le infrastrutture viarie, è presente nell'elenco il completamento dell'aurelia bis, sia nel tratto sanremese che a Ventimiglia e a Imperia, dove anni fa la cittadinanza aveva manifestato contro la volontà di completare il collegamento.



Capitolo ferrovia: nella lista è presente un'altra opera che il ponente attende da anni, ovvero il completamento del raddoppio tra Andora e Finale Ligure.



Un'altra grande infrastruttura che interessa tutta la regione, infine, è la pista ciclabile 'Tirrenica', un ambizioso progetto che prevede il collegamento tramite ciclovia affacciata sul mare, di Lazio, Toscana e Liguria.