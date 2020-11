Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dimenticate dalla manovra di Bilancio 2021: l’appello dell’Ordine per un giusto riconoscimento

La manovra di bilancio 2021, in fase di discussione, dimentica i tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM- PSTRP). La bozza della manovra prevede infatti, a partire dal 1° gennaio 2021, riconoscimenti per le sole categorie dei medici e infermieri (art. 65 recante Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica e art. 66 recante Disposizioni in materia di retribuzione degli Infermieri del Servizio sanitario nazionale).



«In Liguria sono circa 8mila i professionisti che ogni giorno lavorano per garantire la salute dei cittadini - afferma Antonio Cerchiaro, neo presidente dell’Ordine TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona -. Non si sono mai fermati, hanno sfidato il Covid e, talvolta, si sono ammalati. Per questo riteniamo che questi professionisti meritano la stessa valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, come riconosciuto a medici e infermieri». La prima bozza del disegno di legge di bilancio 2021 non tiene conto degli sforzi compiuti, e che tutt’ora stanno compiendo, tutte le figure che afferiscono al maxi Ordine delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che conta in Italia 186 mila professionisti della salute e 19 categorie di lavoratori. Altro tema centrale riguarda i liberi professionisti, che hanno dovuto provvedere autonomamente sia all’acquisto dei dispositivi di protezione, sia a effettuare la diagnos6ca per l’esecuzione di tamponi molecolari o test sierologici: «Come Ordine, chiederemo al governo Conte di valorizzare tutti i professionisti sanitari iscritti e di riconoscere quanto fatto - continua Cerchiaro -. Si tratta di un impe-gno che i nostri professionisti, sempre più numerosi, non hanno fatto mancare alla cittadinanza fin dall’inizio dell’emergenza».



L’Ordine dei TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona si rende disponibile a collaborare con Regione Liguria e sindacati per ridefinire l’offerta sanitaria del territorio ligure e per riconoscere il giusto valore alle Professioni Sanitarie.