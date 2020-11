Marco Scajola a ‘2 ciapetti con Federico’ parla dei nuovi fondi regionali per chi ha difficoltà a pagare gli affitti: “Non ci fermeremo qui”

Nei giorni scorsi è stato annunciato il nuovo finanziamento della Regione Liguria destinato alle persone che, in questo momento di emergenza Covid19, hanno difficoltà a pagare gli affitti. Si tratta di ulteriori 5,4 milioni di euro che, sommati a quelli già stanziati ad agosto, portano il fondo a 7,5 milioni.

L’assessore regionale Marco Scajola è intervenuto nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ per fare il punto della situazione e guardare al futuro. “Questo è un intervento di cui vado particolarmente orgoglioso – ha commentato – Ma non ci fermiamo qui perché, oltre a questi sette milioni e mezzo di euro, stiamo lavorando ad ulteriori finanziamenti per le famiglie liguri affinché nessuno rischi di rimanerne fuori”.

Quale deve essere lo spirito con cui affrontare questo periodo di difficoltà? “Mai come in questo momento ci deve essere un grande spirito di comunità – ha risposto Marco Scajola – Bisogna stare uniti e capire che c’è un’emergenza sanitaria che deve essere contrastata. E’ una tempesta ma, come tutte le tempeste, prima o poi finirà e noi dobbiamo essere pronti a ripartire. Questo fondo affitti permetterà di dare una boccata di ossigeno alle famiglie liguri per avere un po’ di sollievo. Stiamo lavorando anche per altri finanziamenti alle imprese e alle persone anziane, perché Sistema Liguria deve reggere la tempesta ed essere pronto a ripartire con nuove opportunità nel momento in cui, speriamo al più presto, ci metteremo alle spalle questa maledetta pandemia”.

Guarda l’intervista integrale:

