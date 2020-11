Serie D: Pesante Sconfitta per la Sanremese

Sanremo, oltre a essere la casa dello storico Festival della Canzone Italiana, ospita anche la Società Sportiva Dilettantistica Sanremese Calcio, spesso nota semplicemente come Sanremese. Se siete appassionati di calcio e scommesse, al sito di Eurobet potrete trovare un codice che vi permetterà di ottenere promozioni interessanti per piazzare scommesse sulle vostre squadre preferite.

Sanremese: Un Po’ di Storia

Fondata nel 1904, la Società Sportiva Dilettantistica Sanremese, che nel corso degli anni ha cambiato nome diverse volte, ha raccolto sia importanti vittorie che delusioni, però, non ha mai smesso di evolversi e migliorarsi.

Dopo aver giocato per anni in Serie C, fu storica la promozione in Serie B arrivata nel 1937 in seguito alla vittoria del campionato e in cui la Sanremese riuscì ad ottenere un buon nono posto. Tuttavia, due stagioni dopo, la squadra fu costretta a retrocedere nuovamente in Serie C. In ogni caso, la società non si è mai fermata e dopo fallimenti, rinascite e rifondazioni, ora gioca in Serie D e continua a cercare la promozione anno dopo anno.

Sanremese – Bra: 0-4

Durante l’ottava giornata di campionato, nella partita che ha visto protagonisti la Sanremese e il Bra, quest’ultimo ne è uscito vincente grazie a quattro reti che allungano la distanza in classifica tra le due società.

La Sanremese però era partita in quarta, con un inizio forte e dinamico che si era subito dimostrato pericoloso per i piemontesi che rischiano addirittura di subire gol al 5’. Dopo altre due occasioni andate in fumo per i biancoazzurri, il Bra riesce a giocare di più a centrocampo, però la Sanremese si dimostra sempre pronta alla ripartenza.

Sebbene gli ospiti sembravano essere più agguerriti e pronti all’attacco, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato segnando il primo gol al 32’ grazie a un tiro di Campagna servito dopo un cross di Baggio da destra.

Solo qualche minuto dopo, i giallorossi segnano anche il punto del raddoppio a seguito di un calcio d’angolo senza dare alla Sanremese il tempo di reagire. È così che il primo tempo della partita si conclude con il Bra in vantaggio per 2 a 0.

Sfortunatamente per i biancoazzurri, la ripresa non porta buone notizie dato che grazie a un calcio d’angolo il Bra riesce a segnare il punto che effettivamente può chiudere la partita.

Nonostante i cambi effettuati per la Sanremese, i piemontesi al 72’ trovano anche il gol del 4-0 su tiro del neo entrato Merkaj e, sebbene gli ospiti abbiano cercato di concludere il match segnando almeno una rete, il Bra non gli ha permesso di trovare lo spazio per agire.

Ora però non resta che vedere i cambiamenti che verranno attuati per la nona giornata di campionato.