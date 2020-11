Il segreto per esaltare i sapori di una cucina sana? Ghisanativa

Con Ghisanativa il piacere di una cucina sana e naturale diventa un’estasi di sapori che conquista chiunque ami esperienze culinarie proprie dell’alta ristorazione. Sono pentole in ghisa, piastre in ghisa, griglie e bruciatori in ghisa naturale che favoriscono la reazione di Maillard, che riguarda i fenomeni successivi all’interazione di zuccheri e proteine nel corso della cottura. Assenti metalli pesanti, smalti o rivestimenti sintetici, come PFOA, PTFE e PFAS.

Oltre al portato innovativo, Ghisanativa prevede garanzia a vita e assistenza continua. È una scelta indicata sia per professionisti che appassionati di esperienze culinarie in cui raffinatezza e benessere naturale si fondono.

I prodotti fanno leva su un metallo nobile, che non richiede rivestimenti chimici o sintetici. Interamente naturali e caratterizzati dall’eccellente conducibilità termica del ferro, garantiscono performance insuperabili. La ghisa è infatti una lega di ferro che si distingue per l’elevato tenore di carbonio e silicio. È più solida e resistente all’abrasione dell’acciaio.

Anche a fronte di temperature molto alte, Ghisanativa non rischia di deformarsi o sfogliarsi. Le specifiche tecniche ne fanno lo strumento perfetto per cotture alla griglia, su brace o carbone. Il risultato corrisponde a pietanze di cui vengono valorizzati sapori e aromi, rispondendo alle aspettative di chi intende vivere un’esperienza di alta ristorazione.

La composizione in ferro, silicio e carbonio assicura un perfetto irradiamento del calore, che consente di cuocere carne, pesce e verdure in maniera salutare. E per garantire la completa assenza di metalli pesanti, ogni lotto di prodotti viene misurato allo spettrometro ad emissione ottica.

Nel raffronto con l’acciaio, la ghisa si dimostra più dura e resistente all’abrasione. Caratterizzate da limitata conducibilità termica e basso spessore, le pentole in acciaio Inox portano i cibi ad attaccarsi al fondo. Lucidità e brillantezza restano pressoché inalterati per effetto dell’aggiunta di un’elevata percentuale di cromo e di nickel. Questi sono metalli pesanti che vengono sopportati dal nostro organismo esclusivamente in limitate quantità.

Vendita online pentole professionali? Vuoi scoprire il piacere di una cucina sana che sa rapire il palato? Digita www.ghisanativa.it