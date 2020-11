Gestire il proprio email marketing con 4Dem.it

Poter comunicare con il mondo in maniera rapida, veloce e semplice è uno dei pilastri che stanno alla base del moderno sviluppo di Internet facendo sì che sempre più aziende siano passate al digitale nel corso degli ultimi anni.

Un metodo efficace è sicuramente l'email marketing grazie al quale è possibile raggiungere una grandissima quantità di clienti, suddivisi tra affezionati e potenziali, con pochi click. Come? È presto detto con 4Dem!

Per un'email marketing ed una newsletter efficace, la prima cosa da fare è sfruttare appieno tutte le potenzialità di Drago Editor creando i propri contenuti potendo contare su dei template efficaci ed aumentando così la responsiveness generale.

Oltre a questo (che ti permetterà di creare una campagna a partire da pagine web, file ZIP e di prendere spunto da quelle già attuate), una delle maggiori funzionalità di 4Dem è di sicuro AutomationPlus che permette di inviare contenuti ancora più personalizzati, creare liste, definire il target e spedire delle risposte automatiche diverse per ogni tipo di interesse del cliente.

Oltre all'email marketing, si potrà approfittare anche del SMS marketing, della creazione di landing page e di form e popup per tutte le esigenze di ecommerce.

Per saperne di più ti consigliamo di dare una bella occhiata approfondita alla nostra 4Dem University, alle nostre collane di E-book, ai tanti webinar gratuiti passati, presenti e futuri ed infine al nostro blog sempre aggiornato.

Con 4Dem.it avrete poi ben 5 opzioni diverse, ognuna di queste è adatta alle varie esigenze oltre che alle vostre tasche, per sviluppare al meglio il vostro email marketing.

Si parte dunque con la Freemium che, come ben si intuisce dal nome, è completamente gratuita ed è in grado di inviare 500 email al giorno a tutti i vostri contatti. Non va poi dimenticato che potrete contare anche su un minimo di statistiche per i risultati ed un supporto standard via ticket per il primo mese di utilizzo.

Con la Small, in offerta a 9 € al mese anziché 15, potrete inviare 15.000 email al mese a 2 liste di contatti senza alcun limite giornaliero. L'offerta contiene poi un invio di SMS con le statistiche, 6 campi anagrafici e 750 crediti in omaggio.

Con la Marketer, da 29 € al mese, si comincia a fare sul serio con 25.000 email al mese, 5 liste di contatti, 12 campi di profilazione, un calendario per le campagne, l'aggiunta di tag comportamentali degli utenti, un'automazione del marketing e la possibilità di scaricare i report in PDF.

La Business, da 49 € al mese, conta ben 20 liste, 50 campi di profilazione, invii su più liste anche con allegati da 256 kilobyte, un booster per le email, 15.000 crediti in omaggio e delle statistiche più avanzate.

Il top viene raggiunto con la Enterprise, da 69 € al mese, che è la punta di diamante di 4Dem.it. Qui abbiamo infatti a che fare con 100 liste ed altrettanti campi di profilazione, 2 anni di conservazione dati, 30.000 crediti in omaggio, un sistema di ecommerce plus, il reputation center, un generatore di coupon integrato e molto di più!