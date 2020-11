Come Proteggere i Minori dai Pericoli di Instagram

Con oltre 100 milioni di utenti nel mondo, Instagram è il social network più in voga tra i giovani e giovanissimi, battendo persino Facebook. Benché in teoria la normativa ne vieti l’utilizzo ai minori di 13 anni, Instagram è popolato da un gran numero di bambini in età preadolescenziale e persino under 10. L’abbondante uso che ne fanno i minori – spesso senza la supervisione dei genitori – ha fatto di Instagram il terreno di caccia prediletto da pedofili e cyber predatori. I pericoli di Instagram, pertanto, sono molteplici.

È fondamentale che i genitori monitorino i comportamenti dei figli online ed esercitino il proprio dovere di controllo e vigilanza anche nell’ambito digitale. Ricorrere all’uso di apposite app per spiare Instagram può rivelarsi utile per promuovere un uso consapevole di questa piattaforma, proteggere i minori dai pericoli di Instagram e scongiurare il rischio che cadano vittime di cyber predatori.

Quali sono i pericoli di Instagram

Fondato nel 2010, Instagram è un programma basato principalmente sulla condivisione di immagini e brevi video. I giovani e giovanissimi tendono a cercare costantemente l’ammirazione virtuale su Instagram tramite like e commenti. Questo, unitamente al fatto che poter vantare un numero elevato di follower è indice di successo e popolarità, li spinge ad aprire a cuor leggero le porte del proprio profilo a chiunque, incuranti dei rischi a cui si espongono così facendo.

Consentendo indistintamente a chiunque di accedere ai contenuti del proprio account, i giovani utenti danno modo a perfetti sconosciuti di conoscere dati personali e informazioni private, come la città di residenza e i luoghi di svago solitamente frequentati, esponendosi a rischi non indifferenti.

Adescamento di minori su Instagram

L’adescamento di minori è tra i pericoli di Instagram più allarmanti. Malintenzionati, pedofili e cyber predatori sessuali creano profili falsi, con immagini prese da altre fonti, nomi utenti apparentemente innocui e informazioni biografiche del tutto inventate, per fingere di essere coetanei delle giovani prede. Una volta individuate le potenziali vittime, ne studiano i comportamenti, inondano di like le loro foto e le contattano su Instagram Direct con un approccio generalmente amichevole, al fine di carpirne la fiducia.

Le conversazioni vengono poi presto orientate su tematiche a sfondo sessuale, con insistenti richieste di scambio di foto di nudo e filmati sessualmente espliciti. Sotto la minaccia di rendere pubblici tali video e foto o di pubblicare le chat sui social, i malintenzionati richiedono poi incontri di persona.

Come monitorare Instagram a distanza

Controllare l’attività online dei figli rientra tra i doveri di ogni genitore, al fine di proteggerli da i pericoli di Instagram e tutelare la loro sicurezza. I programmi per il controllo parentale permettono di ottenere l’accesso remoto al dispositivo e monitorarlo direttamente dal proprio telefono.

Con un’app per il parental control i genitori hanno modo di:

controllare le attività sui social media;

leggere le conversazioni sulle app di instant messaging;

visualizzare le foto e i video inviati e ricevuti;

tenere sotto controllo le chiamate in entrata e in uscita;

visualizzare le applicazioni scaricate sul dispositivo.

Qualora notassi conversazioni sconvenienti con sconosciuti, insistenti attenzioni virtuali da parte di altri utenti su Instagram, messaggi provocatori, allusivi, offensivi, minacciosi o sessualmente espliciti, o altre attività sospette, non avere timore a intervenire a salvaguardia della sicurezza e del benessere dei tuoi figli. Se necessario, recati in un ufficio di Polizia e segnala l’accaduto alle autorità. Ricordiamo, infatti, che intrattenere conversazioni con minori al fine di ottenere rapporti carnali o materiale pornografico costituisce un grave reato punibile con il carcere.