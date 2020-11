Taggia: covid e scuola, la Mazzini ha tre classi in isolamento ma non chiude. Vi spieghiamo perchè

Non tutte le scuole con tre classi in isolamento per Covid sono obbligate alla chiusura. Prova ne sia il caso della Mazzini di Taggia che è rimasta aperta, rispetto invece ad altri istituti come le scuole secondarie di primo grado, Pastonchi di Arma di Taggia o la Marconi di Riva Ligure.

Da cosa dipende? Il protocollo nazionale, applicato dalla ASL 1 Imperiese, prevede che non si renda indispensabile la chiusura se i casi di contagio non si siano verificati tutti tra le mura scolastiche.

E' proprio la condizione della scuola primaria Mazzini di Levà dove c'è una classe in isolamento per un docente positivo entrato a contatto con studenti e altre due classi, ciascuna con un alunno positivo, con fonte del contagio intrafamiliare. Delle tre classi chiuse solo una dunque per contagio intrascolastico.