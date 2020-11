Riva Ligure: sono aumentati nell'ultima settimana i nuclei familiari con persone positive al Coronavirus

Anche a Riva Ligure sono aumentati i nuclei familiari con componenti che hanno contratto il Covid. Da lunedì scorso, infatti, sono 8 quelli in più rispetto alla settimana precedente, per un totale di 10.

L’età media dei nuovi soggetti positivi è 44 anni (il più giovane di 13 ed il più anziano di 62) mentre quella di tutti i positivi è di 43 anni. Durante gli ultimi sette giorni, 4 nuclei familiari non registrano più casi di positività al loro interno, per via dell’avvenuta guarigione di tutti gli interessati.