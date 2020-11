Quattro multe per il mancato uso delle mascherina a Bordighera, a Ventimiglia nessuna sanzione

Quattro multe per il mancato uso delle mascherine, nell’ultimo weekend a Bordighera. Nella città delle palme, come confermato dalla locale Polizia Municipale, i residenti si stanno dimostrando particolarmente ligi alle normative e, solo in rarissimi casi gli agenti sono costretti a intervenire.

E’ stato il caso delle quattro sanzioni, elevate nel fine settimana durante il quale, fortunatamente, non si sono registrati però particolari assembramenti e, anche i locali hanno rispettato alla perfezione gli orari di chiusura previsti dal Dpcm. Gli agenti bordigotti, insieme ai Carabinieri, hanno anche presidiato venerdì scorso l’uscita autostradale, senza riscontrare violazioni con eventuali arrivi da fuori regione.

A Ventimiglia nessuna multa per il mancato uso della mascherina e anche i locali si sono rigorosamente attenuti alle normative, senza quindi costringere gli agenti della Municipale a elevare sanzioni. Da registrare solo la multa al negozio gestito da cinesi, all’interno del centro commerciale. Da oggi, intanto, il Comando della Municipale ventimigliese, ha istituito una pattuglia per turno che eseguirà posti di controllo sulle strade, per verificare il rispetto delle normative Covid.