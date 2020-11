Taggia: parchi giochi, chiusi o aperti? Nigro "In zona arancione i privati possono aprire regolarmente"

Parchi giochi aperti o chiusi a Taggia? La questione ha creato alcune polemiche nei giorni scorsi, in seguito all'emanazione di un'ordinanza del sindaco Mario Conio che sancisce la chiusura di queste aree pubbliche per bambini (LINK).

"In questi giorni abbiamo notato un considerevole calo delle famiglie. - prosegue - Ci sono state anche malelingue che hanno espresso giudizi, pensando alla mia carica di consigliere comunale ma ovviamente non centra nulla, si tratta soltanto di conoscere le misure del DPCM. Per questo noi continuiamo a essere operativi dal venerdì alla domenica".

"E' normale che le aree comunali vengano chiuse perchè invece lì non c'è nessuno che possa garantire la corretta sanificazione degli spazi. Sarà così fino a quando non si entrerà in zona rossa, le attività a gestione privata come la mia possono rimanere aperte purché venga sempre garantito il rispetto di tutte le misure preventive e di sicurezza previste dall'anti Covid" - conclude Andrea Nigro.