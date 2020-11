Sanremo: senzatetto abbandonano rifiuti dopo la notte all’addiaccio, intervento di Polizia Locale e Amaie Energia per la sanificazione (Foto)

Polizia Locale e Amaie Energia sono intervenuti questa mattina in corso Garibaldi per ripulire i rifiuti abbandonati da alcuni senzatetto che ogni notte trovano riparo nell’androne del Palafiori. Gli agenti e gli operatori hanno quindi bonificato la zona, raccogliendo i rifiuti e sanificando l’area occupata.

Quanto accaduto questa mattina mette in luce il quotidiano dramma di chi, anche volendo, non potrebbe rispettare il coprifuoco dalle 22 non avendo un posto dove stare. E così l’androne del Palafiori diventa una casa provvisoria per chi non ha un tetto. Ma, sovente, a terra resta il rimanente dei giacigli di fortuna attrezzati per passare la notte.