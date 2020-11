Sanremo: piccola rivoluzione per la viabilità in strada Capo Nero, arriva anche il disco orario per le visite al cimitero di Coldirodi

Cambia la viabilità in strada Capo Nero. Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno messo mano di recente alle regole che disciplinavano la circolazione sulla strada che porta al centro di Coldirodi, popolosa e frequentata frazione sanremese.

Ecco come sono strutturate le modifiche alla viabilità in strada Capo Nero.

Nel primo tratto (tornanti): divieto di fermata su ambo i lati; divieto di transito ai veicoli con perso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; divieto di svolta a sinistra, verso levante, all’intersezione con l’Aurelia; obbligo di stop per i veicoli che si immettono sull’Aurelia e su via Garibaldi di Ospedaletti.

Nel secondo tratto (da via Padre Semeria a bivio via Costa / via Umberto): divieto permanente di sosta su ambo lati; divieto di transito ai veicoli con peso complessivo a pino carico superiore alle 16 tonnellate; al bacio Madonna Pellegrina segnale di località limite di velocità 30 chilometri orari in corrispondenza sul lato monte, segnali fine divieto località.

Area adibita alla sosta adiacente al cimitero di Coldirodi: sosta regolamentata con disco orario per la durata di due ore massime (compresi festivi) entro i limiti tracciati per le sole autovetture entro i limiti tracciati, con divieto di sosta agli altri veicoli.

Il Comune ha deciso di apportare le modifiche alla viabilità anche in seguito alle opere di riqualificazione relative al cimitero di Coldirodi con la realizzazione di un’area di sosta per i visitatori e, soprattutto, per via dei molti che sostavano senza limiti di tempo provocando un disagio non da poco per chi, invece, andava a trovare i propri cari.