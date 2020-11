Coronavirus: settimana decisiva, Toti "Se tutto andrà bene chiederemo al Governo di passare in 'giallo'

“Quando curi una malattia puoi vincere o perdere, quando ti prendi cura di una persona puoi solo vincere. Grazie ai nostri medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario per i sacrifici, l’impegno e la dedizione che stanno dimostrando ancora una volta nella lotta al virus”.

Interviene in questo modo il Presidente della Regione, Giovanni Toti, all’inizio di una settimana che sarà determinante. “La curva del contagio – prosegue Toti - sta scendendo e se questo andamento si confermerà e gli ospedali torneranno a prendere fiato, chiederemo al Governo di essere inseriti nella zona gialla. Impegniamoci per la nostra salute, per chi lotta in prima linea dentro e fuori dagli ospedali, per chi aspetta di tornare al lavoro per mantenere la propria famiglia. Tutti possiamo fare la nostra parte, coraggio Liguria”.

Intanto dalla Regione arriva un altro aiuto concreto per tutelare e proteggere le persone fragili e i nostri anziani, genitori e nonni, che sono purtroppo i più colpiti dal virus. “Oltre alle altre iniziative – va avanti Toti - abbiamo esteso il bonus taxi agli over 75, che avranno diritto a una prepagata da 250 euro in modo da evitare il più possibile che le persone più a rischio utilizzino i mezzi pubblici per spostarsi. Questa misura, unita agli sconti che partiranno questa settimana in supermercati e negozi nelle fasce orarie con meno affluenza e al servizio del custode sociale per la consegna di spesa e farmaci a casa, garantirà ai nostri anziani e alle persone più fragili di proteggersi maggiormente dal virus”.

Ecco chi ne ha diritto: persone con più di 75 anni, donne in gravidanza, persone con invalidità civile al 100% con o senza accompagnamento, persone con esenzioni per patologie che comportino problemi di deambulazione certificate e persone affette da malattie rare. C'è tempo fino al 31 dicembre per fare domanda.