Enpa di Sanremo: Cloe e Snoopy cercano una nuova famiglia

I due cagnolini della foto sono Cloe di due anni e Snoopy di un anno, taglia media, vivevano assieme e sono inseparabili, ora più che mai, si cercano sempre e dividerli adesso per loro sarebbe un altro duro colpo.

Sono arrivati al Rifugio Enpa un mese fa e per loro sarebbe bello trovare una famiglia che li accolga tutti e due.



Il Rifugio Enpa è in Strada San Pietro 96. Aperto da lunedì a sabato dalle 15 alle 18.30 numero di telefono 0184 575000