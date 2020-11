Calcio, Serie D. La cometa di Sancinito e il rigore di Donaggio. Una grande Imperia piega 2-0 il Varese

IMPERIA - CITTA DI VARESE 2-0 (18' Sancinito, 88' Donaggio rig.)

95' FINISCE QUA! L'IMPERIA BATTE IL VARESE E FA SUO IL RECUPERO

94' esce Capra (partita di sacrificio per lui) entra Fatnassi.

88' DONAGGIO! IL RADDOPPIO NERAZZURRO! Lassi tocca la palla ma la palla entra comunque!

88' RIGORE PER L'IMPERIA! Giglio di esperienza si guadagna il penalty.

85' punizione di Balla dai 25 metri, la palla passa rapida sotto la barriera, ma fuori dallo specchio di Dani.

84' Quarto cambio per il Varese, Ammirati in campo al posto di Polo

80' è arrivato il tempo anche per Minasso, rientra in panchina Gandolfo

77' Lupo richiama El Khayari, spazio a Martelli

73' gran salvataggio di De Bode sul cross radente di Otele. Varese in forcing nonostante l'inferiorità numerica

70' VARESE IN DIECI! SECONDA AMMONIZIONE PER BEAK!

64' ammonito Beak, intervento ruvido su Donaggio

62' Terzo cambio per i lombardi, Lillo rileva Fall

61' Donaggio a un passo dal pareggio! Destro incrociato dal limite a lato di un soffio!

60' Otelè e Mamah sono i primi due cambi per il Varese, escono Minaj e Capelli

55' il Varese sta premendo con maggiore insistenza, la squadra di Sassarini vuole il pareggio

52' Donaggio apparecchia di petto per Capra mezzo collo esterno dell'attaccante finalese che non trova l'effetto sperato. Palla centrale, Lassi blocca

50 Colombo stende Capelli a ridosso della linea dell'area di rigore. Il tocco decisivo appare dentro l'area, Colaninno fa battere una punizione dal limite. Graziati i nerazzurri

49' Capelli a un passo dal pareggio. Balla inventa, l'attaccante spreca non incrociando di sinistro. Solo esterno della porta per lui

1' non ci sono cambi

1' si riparte

Secondo tempo

47' Colaninno rimanda le squadre negli spogliatoi, decide al momento l'eurogol di Sancinito

45' saranno due i minuti di recupero

40' Lassi sbaglia il rinvio, sbagliando in maniera clamorosa, Sancinito si ritrova davanti al portiere, destro a incrociare fuori di un soffio. Occasione clamorosa per il raddoppio nerazzurro

39' poco da segnalare in questo frangente, Capra va di tacco, non trovando però la porta di Lassi!

26' reagisce il Varese, Minaj al cross per Balla, il destro dell'attaccante viene contrato in extremis

18' SANCINITO! EUROGOL TOTALE DA CENTROCAMPO! IMPERIA IN VANTAGGIO, battuto Lassi dal lob del regista nerazzurro

17' la prima palla gol netta è per il Varese. Dani fa il miracolo sul tocco sottomisura di Capelli, innescato da Balla

12' ritmi alti e gara spezzettata, molto lavoro per il direttore di gara

6' Balla, ex Ligorna, tenta il jolly dai 30 metri, la palla però non scende abbastanza per impensierire Dani.

3' botta alla nuca per Gandolfo dopo il contrasto con Balla, il giocatore di casa ha la peggio ma sembra poter rientrare

2' nerazzurri in campo con il 4-3-3 Capra ed El Khayari affiancano Donaggio sul fronte offensivo

1' si parte!

Primo tempo

IMPERIA: Dani, Scannapieco, Malandrino, Sancinito, De Bode, Gandolfo, Capra, Giglio, Donaggio, Gnecchi, El Khayari.