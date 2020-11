Calcio, Imperia. Sancinito e Donaggio regolano il Varese. "Festeggeremo in autogrill... il nostro spirito di gruppo è stato fondamentale" (VIDEO)

Davide Sancinito e Luca Donaggio si sono ritagliati uno spazio davvero importante nel corso del pomeriggio di fronte alle telecamere di Sportitalia.

Soprattutto il regista ingauno ha messo a segno un gol che resterà negli annali, grazie al pallonetto da centrocampo che si è infilato all'incrocio dei pali.

Più pratico il rigore del centravanti di Toirano, ma egualmente prezioso ed utile a chiudere i conti della gara.

Ovviamente non sono mancati i sorrisi nel post partita, complice un successo, quello sul Varese (2-0), importante sia per gli almanacchi che per la classifica.