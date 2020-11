Imperia, "Covid per tutti, soldi per pochi", azione dimostrativa de 'La Talpa e l'Orologio": appeso uno striscione di protesta all'ex Sairo (Foto)

"Covid per tutti, soldi per pochi": recita così lo striscione appeso dagli attivisti del centro sociale 'La Talpa e l’Orologio' di Imperia lungo la facciata dell'ex Sairo.

Un'azione dimostrativa che ha avuto lo scopo di porre l'accento sui diritti spesso, e soprattutto sulle diseguaglianze, che in questo delicato momento sono accentuate dalla crisi economica derivante dalla pandemia.

Come spiegato da 'La Talpa e l’Orologio', sulla propria pagina social, Il covid non conosce confini, riguarda tutti, utili o non allo 'sforzo produttivo'; le risorse invece ci sono, ma son tutte o quasi nelle mani dei soliti pochi. Urge redistribuirle, vogliamo una patrimoniale, ora. Ribellarsi è giusto perchè nessuno sia costretto a scegliere tra reddito o salute. Reddito, Salute, Diritti".

Nel post scritto su Facebook non è mancata una 'frecciata' alla gaffe in cui è incorso nelle settimane scorse il governatore ligure Toti in merito al tema legato agli anziani.