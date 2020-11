Diano Marina, subaffitta la casa all'insaputa del proprietario a tre connazionali: multato cittadino bengalese dalla polizia locale

Multato un cittadino bengalese per aver subaffittato ad alcuni connazionali l’appartamento che aveva preso in locazione. A Diano Marina la polizia locale infatti, ha completato una serie di verifiche su una serie di immobili dove risultano residenti, o comunque sono state affittate, anche a cittadini stranieri impiegati nella raccolta delle olive o comunque lavoratori nelle aziende agricole.

Durante i controlli gli agenti agli ordini del comandante Franco Mistretta hanno appurato che all’interno di un appartamento, che formalmente risultava affittato ad un uomo, erano presenti tre giovani, con regolare permesso di soggiorno, del Bangladesh i quali non hanno saputo dare informazioni in merito alla loro presenza in quella abitazione. Dagli accertamenti è stato poi evidenziato come gli stessi lo avevano affittato da un loro connazionale all’insaputa del proprietario di casa ed è per questo che l’uomo è stato sanzionato. La multa va da un minimo di 160 euro ad un massimo di mille euro e sarà la Prefettura a stabilire la somma che dovrà essere versata.

La polizia locale infine, ha proceduto anche a compiere gli ultimi controlli in merito alla presenza di titolari delle seconde case provenienti dalle cosiddette 'zone rosse', in particolare da Lombardia e Piemonte, che secondo quanto stabilito dal Dpcm del premier Conte non possono raggiungerle così come nessun altro cittadino ligure può farlo da quando la regione è stata inserita nella 'zona arancione'. Ci si può spostare infatti, dal proprio domicilio o dalla propria residenza solo per motivi di necessità, lavoro o salute. Anche in questo fine settimana comunque gli accertamenti sono andati avanti e ad oggi non si è registrato alcun tipo di 'esodo'.