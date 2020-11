Imperia: scomparsa di Lorenzo Lagorio, il cordoglio del consigliere comunale Lanteri

"È mancato Lorenzo Lagorio mio amico e consigliere comunale per molti anni Lorenzo, detto Ciccio,' è stato da sempre impegnato non solo in politica cittadina ma anche nel mondo del lavoro dello sport dell'associazionismo. Sempre attento su ogni avvenimento e progetto cittadino con approccio libero indipendente e mai condizionato da mode o convenienze". Sono parole di cordoglio quelle espresse da Luca Lanteri, conigliere comunale di 'Progetto Imperia'.