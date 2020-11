Vallecrosia: riqualificazione del campo Zaccari, Fabio Perri (FDI): “Commissione ad hoc al più presto”

“Nella 1ª commissione, svoltasi il 12 novembre in Comune a Vallecrosia, si è discusso dei fondi messi a disposizioni dei comuni della provincia da parte della Regione Liguria come somme di somma urgenza a causa degli eventi meteorologici straordinari dell’ultimo 3 ottobre. Un ringraziamento particolare da parte mia va alla Regione che ci ha supportato con l’erogazione di questi fondi che ci hanno permesso di avere oggi delle spiagge pulite ed ordinate”. Ad informarne è il consigliere comunale vallecrosino Fabio Perri che spiega: “Vallecrosia ha speso 103.600 euro di fondi Regionali per ripulire le spiagge dai detriti, un grande lavoro eseguito dalla ditta incaricata dal Comune. Personalmente la ritengo una spesa enorme… sì, è vero che questo è stato un evento straordinario, ma non si può continuare a pulire i fiumi e lasciare nel suo letto tutti gli sfalci, perché questi alla prima pioggia ce li ritroveremo nuovamente sulle spiagge. Ed allora quando si pulisce il fiume, gli sfalci vanno rimossi perché, se quel costo non lo si sostiene in quel momento pensando di aver risparmiato soldi, si fa un grave errore, poiché la spesa si è stata solo posticipata e di conseguenza maggiorata… questo è quello che ormai succede da anni. Chiediamo quindi questa attenzione non solo al comune di Vallecrosia ma anche ai comuni della Valle Verbone che siano attenti e che rispettino queste modalità di intervento perché altrimenti, se Vallecrosia pulisce e i comuni della Valle no, essendo comune di costa, i loro detriti e sfalci ce li ritroviamo sulle nostre spiagge e non è giusto che i cittadini di Vallecrosia debbano pagare per le negligenze e superficialità di altri”.

“In merito alla discussione sulla progettualità dello Zaccari – dichiara Perri - voluta dal mio Gruppo Consiliare, sito sportivo comprensoriale importante per una rosa molto ampia di giovani, ragazzi, adulti e Seniores e di società sportive che vogliono allenarsi, ci è stato risposto che sarà convocata una commissione ad hoc. È più di un anno che aspettiamo informazioni ed un incontro, ecco perché ho chiesto l’integrazione all’O.d.g. della 1ª commissione, di vedere tutti gli atti in commissione dei progetti presentati per poter capire quale futuro si vorrà dare a questo sito sportivo Zaccari di proprietà Regionale. Naturalmente in commissione nulla è pervenuto se non una chiacchierata generale fino a quando ho chiesto di vedere i progetti, ed allora ci è stato detto che per entrare meglio nel dettaglio della pratica, sarà convocata una commissione ad hoc”.

“A fronte di questo comportamento, a mio avviso incomprensibile – aggiunge il consigliere comunale -, ho inoltrato la richiesta di avere copia di tutta la pratica Zaccari in modo che, nella commissione, si potrà discutere ed esaminare tutti gli atti in particolar modo i progetti presentati che a detta del sindaco sono stati inviati ai 4 comuni oggetto della convenzione dello Zaccari di una società di caratura mondiale, che viene da fuori cosi descritta dal sindaco, ma che noi non conosciamo e che rischia di lasciare fuori le nostre realtà locali che con sacrificio hanno investito nelle loro associazioni per il bene dei ragazzi in primis e che magari proprio con loro si potrebbe pensare ad un percorso alternativo di riqualificazione.

“Credo pertanto fortemente - conclude Fabio Perri - che in questo Sito sportivo di rilevante importanza comprensoriale, territoriale, sociale, sportivo, turistico, anche la Regione Liguria debba essere coinvolta per ottenere finanziamenti per un miglior risultato a favore del nostro comprensorio e della nostra comunità”.