Coronavirus: Imperia, festa privata con schiamazzi e musica ad alto volume, la Polizia multa una decina di giovani

La Polizia di Stato è intervenuta durante una festa abusiva nell’entroterra imperiese a seguito di una segnalazione di possibili assembramenti, schiamazzi e musica ad alto volume proveniente da un’abitazione privata. Giunti sul posto gli agenti hanno notato molte persone al di fuori del cancello della casa in questione. I ragazzi, una decina e quasi tutti ventenni, hanno dichiarato di aver organizzato una festa privata all’interno dell’abitazione, ben consapevoli della violazione delle norme relative al contenimento del contagio da covid–19.



Il DPCM infatti, vietando le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, raccomanda, per le abitazioni private, di non ricevere persone diverse dai conviventi salvo motivi lavorativi, di necessità e/o urgenza. A questo punto, configurandosi la violazione del divieto di mobilità, e che i poliziotti sono intervenuti dopo le ore 22.00 quando tutti i ragazzi erano fuori dalle proprie abitazioni senza un giustificato motivo, verrà elevata nei loro confronti la sanzione prevista del Decreto Legge 19/20, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a 3.000.