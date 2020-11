Unogas Energia ospite a ‘2 ciapetti con Federico’ tra analisi di mercato e avvertimenti: “Attenzione ai comportamenti scorretti”

In un territorio di confine come quello dell’estremo ponente ligure, è importante registrare l’andamento di alcune aziende il cui sviluppo prosegue in maniera sensibile in tutta Italia. La nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico – on the road’ ha infatti un risvolto economico ed è stata dedicata a Unogas Energia, una realtà ormai consolidata a livello nazionale.

In trasmissione sono intervenuti Daniele Pollione, Responsabile del mercato domestico e micro business, e Andrea Tiberti, Capo Area Imperia. Durante l’intervista si è parlato dei servizi di Unogas, delle ultime iniziative messe in campo come i point sul territorio, del rapporto stretto e diretto che rimane tra l’azienda ed i clienti, ma si è posto anche l’accento sull’attenzione che ci deve essere nei confronti di comportamenti scorretti nel mercato di riferimento. “Sono all’ordine del giorno segnalazioni da parte di nostri clienti che ricevono telefonate da parte di concorrenti che si fingono dipendenti di Unogas proponendo cambi tariffa – hanno raccontato gli ospiti - in realtà al momento della visita presentano poi altri documenti. Purtroppo questa pratica è abbastanza in uso e noi cerchiamo di tutelare la nostra clientela segnalando queste agenzie. Noi non utilizziamo call center o agenzie esterne, ma abbiamo un numero verde con persone che lavorano in sede e sono tutti dipendenti Unogas”.

