Taggia: adeguamento e miglioramento sismico del Comune aggiudicato l'appalto da 850mila euro

Sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento e miglioramento sismico del Comune di Taggia. La ditta vincitrice è una associazione temporanea d’imprese formata dalle ditte Fognini e Impresa di Costruzioni Silvano & C.. Al momento sono in corso verifiche e controlli di routine sull’aggiudicatario dell’importante appalto. L’obiettivo è di arrivare all’affidamento entro i primi mesi del 2021 e dare così via ai lavori.

L’intervento da 850mila euro, interesserà in più fasi il municipio di via San Francesco con una serie di interventi finalizzati al miglioramento strutturale e per la messa in sicurezza della casa comunale. Questi lavori non nascono perchè la casa comunale sia a rischio o abbia qualche particolare deficit strutturale ma semplicemente per mettersi in regola con quanto indicato nell’ultima normativa antisismica vigente, risalente al 2008. Del resto, il Municipio è considerato un edificio strategico che deve essere operativo in caso di calamità.

Il progetto che si è aggiudicato l’opera porta la firma di un’associazione temporanea tra professionisti, formata dagli Ingegneri Gianni Rolando ed Oscar Tonello. Non è ancora stato stabilito il cronoprogramma ma dal Comune confermano che questi interventi creeranno più disagi ai dipendenti ed agli amministratori che non ai cittadini. Infatti, i servizi alla cittadinanza non dovrebbero subire interruzioni. In compenso, è previsto che per il periodo dei lavori la sala polifunzionale al piano terreno del municipio venga utilizzata per ospitare degli uffici temporanei comunali, in base alle esigenze, dettate dal proseguimento dei lavori nei diversi locali toccati da questa operazione.