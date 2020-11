Sanremo: il pittore sanremese Roberto Anfossi immortala la Madonna della Costa in un suo nuovo quadro (Foto)

Un quadro con la Madonna della Costa come protagonista. Lo ha voluto il pittore sanremese Roberto Anfossi che, nei giorni scorsi ha posizionato il suo treppiede in strada Senatore Ernesto Marsaglia e ha realizzato uno dei suoi tanti splendidi dipinti.

Nato da madre piemontese (di Ceva) e padre taggiasco, Anfossi ha trascorso l'infanzia a Taggia per trasferirsi poi a Sanremo a metà degli anni sessanta, dove vive con la famiglia ed esercita tuttora la sua attività artistica. Anfossi si è diplomato al liceo artistico di Savona e poi all'Accademia ligustica di Belle Arti di Genova.

In questi giorni difficili, con l’emergenza Covid-19 ma approfittando della condizione ‘arancione’ della nostra Liguria, Anfossi si è ‘immerso’ nella tranquillità della zona attigua alla storica basilica matuziana, immortalandola come solo lui sa fare.

Noto per le atmosfere a volte cupe ed inquietanti delle sue opere, e per i riferimenti simbolici in esse contenute, mescola continuamente Eros e Thanatos in una visione drammatica ed onirica della realtà. I suoi lavori sono spesso popolati di riferimenti religiosi, suore, sacerdoti, ex voto, bimbi e partorienti così come letti d'ospedale e metafore della malattia.

(Foto di Tonino Bonomo)