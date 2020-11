Imperia: scomparsa di Renzo 'Cicciò' Lagorio, il messaggio di cordoglio di Antonello Ranise

"Voglio esprimere, a nome mio, del collega Gaggero e degli amici di Forza Imperia, il mio dolore per la scomparsa di Renzo Lagorio, per tutti, 'Cicciò', esponente storico del PD. Pur nella diversità delle idee politiche eravamo legati da un'antica amicizia, fin dai tempi lontani del circolo del Tennis che frequentavo da ragazzino. Ricordo le nostre vivace discussioni in consiglio comunale, alcune magari anche un po' sopra le righe, ma sempre segnate da una vena di ironia. Era una persona con un' autentica passione per la politica, sincero e diretto. Alla sua famiglia, la moglie e i figli di cui sono altrettanto amico, vanno le mie più sincere condoglianze.

Antonello Ranise".