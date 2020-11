Taggia: non risponde più nessuno al numero whatsapp del Comune, una lettrice "Come mai?"

Una nostra lettrice, Nadia, ci ha scritto per avere alcune informazioni relative al Comune di Taggia:

“Mesi fa il comune aveva messo a disposizione dei cittadini un numero whatsapp dove poter fare richieste e segnalazioni, ma da mesi a questo numero non risponde più nessuno, come mai? La pagina facebook ‘Sei di Taggia se’ era un ottimo elemento per sapere cosa succedeva in paese (se c'era qualche emergenza dovuta a maltempo, informazioni varie su viabilità, acquedotto, spazzatura, eventi). Da qualche periodo questa pagina è stata messa privata, ovvero solo chi si iscrive a facebook può consultarla. Non mi sembra giusto: è una fonte di informazione usata da chiunque per svariati motivi, perché metterla in privato solo per alcuni? I miei genitori ad esempio hanno una certa età e non hanno di certo tempo da perdere sui social network, ma la pagina veniva comunque visitata per essere sempre aggiornati sulle cose del nostro paese. Chiedo gentilmente se qualcuno (del comune o chi gestisce pagina FB) può rispondermi a come mai ci sono stati questi cambiamenti che ci facilitavano un po' le cose del nostro paese”.