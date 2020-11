Scuola di Pallavolo Mazzucchelli: anche il Volley S3 scende in campo all’aperto

Questa seconda ondata del Covid-19 sta mettendo alla prova tutta la realtà italiana pallavolistica e non solo ma, finalmente, dopo tanta attesa, la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli si è rimessa in moto.

Infatti sono ripresi gli allenamenti del settore Volley S3, nel pieno rispetto di tutti i protocolli FIPAV ovvero la possibilità di eseguire allenamenti all’aperto e in forma individuale. I giovani atleti e atlete stanno mostrando tanto entusiasmo e gioia per il ritorno all’attività sportiva, così come i loro genitori.

"Un ringraziamento speciale - sottolinea la Mazzucchelli - alla Polisportiva Sanremo 2000 che ha messo a disposizione dei piccoli atleti il 'green', il campetto all’aperto, presso la curva del Solaro.