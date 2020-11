Rimpasto di giunta a Taggia: Espedito Longobardi sostituirà Chiara Cerri alla carica di vicesindaco

L'ufficialità arriverà soltanto nelle prossime ore ma il Sindaco di Taggia Mario Conio ha sciolto le riserve sul rimpasto di giunta. Come è noto l’ingresso di Chiara Cerri in consiglio regionale, apre quindi a nuovi scenari all’interno dell’amministrazione comunale di Taggia.

Questo lo scenario secondo le indiscrezioni più quotate di queste ore. Il nuovo vicesindaco sarà Espedito Longobardi, attuale assessore con deleghe a urbanistica e edilizia privata, sicurezza del territorio e polizia locale. Andrà così ad assumere l’incarico lasciato vacante da Chiara Cerri per incompatibilità con il nuovo ruolo in Regione Liguria. Lei tuttavia non uscirà di scena ma rimarrà in consiglio comunale come consigliere anche se con deleghe rivisitate.

Discorso diverso invece per il nuovo assessore che arriverà in giunta. Nel rispetto delle proporzioni sulle quote rosa entrerà Ernesta Pizzolla. Sfruttando questo cambio tra lei e Chiara Cerri, non avanzerà quindi il primo dei ‘non eletti’ della lista ‘Insieme’, ovvero Marta Boeri. Non è ancora chiaro quali saranno le deleghe che verranno affidate al nuovo assessore. In questi anni da consigliere, Ernesta Pizzolla ha assunto gli incarichi relativi al decoro cittadino e come rappresentante delle frazioni. L’arrivo in giunta per lei potrebbe aprire un nuovo ventaglio di responsabilità.

Confermato anche il riposizionamento del consigliere comunale Andrea Nigro, attuale vice presidente del consiglio comunale. Nel 2017 era stato candidato sindaco per la lista ‘Un Comune in Movimento’, riuscendo ad entrare in consiglio comunale come esponente di opposizione, fino a gennaio di quest’anno quando si è ‘apparentato’ con il gruppo ‘Insieme’ passando così ai banchi della maggioranza. Questo passaggio oggi richiede che qualcun altro assuma l’incarico istituzionale all’interno dell’assise cittadina di Taggia, un ruolo quello di vice presidente del consiglio comunale rivendicato dall’opposizione de ‘Il Passo Giusto'. In compenso a Nigro arriveranno degli incarichi da svolgere come consigliere comunale.

Se le cariche sono definite, il rimpasto di giunta voluto dal sindaco Mario Conio prevede anche un corposo giro di deleghe. La più importante, quella al bilancio, lasciata vacante da Chiara Cerri, sarà trattenuta dal primo cittadino che oggi si occupa già di protezione civile, partecipate e risorse umane.

Le prossime ore serviranno a definire gli ultimi aspetti rimasti aperti in attesa poi dell'ufficialità di questi passaggi. Ormai i tempi sono maturi e l’emergenza Covid così come quella dell’alluvione e la gestione generale del comune impone di non attendere oltre per definire incarichi e ruoli di questo ultimo anno e mezzo di amministrazione, in vista delle elezioni del 2022.