Bordighera: mercato del giovedì semi deserto in zona ‘arancione’, evidente il malcontento dei commercianti (Foto e video)

Il mercato di Bordighera è ricoperto da un’aria plumbea nonostante il sole. La poca affluenza di clienti, soprattutto di origine francese, dipinge un quadro triste e con pochi presenti. Sul volto dei commercianti è evidente il malcontento e tutta la delusione dei tempi che stiamo vivendo. Il lungomare Argentina è semi deserto nonostante la presenza dei venditori. Un pugno di turisti probabilmente qui da tempo e soltanto consumatori locali, gente del posto che, naturalmente, non ce la fa a riempire le strade del mercato.



Con la Francia ancora in lockdown e la zona ‘arancione’ resistere è davvero dura, a fatica gli operatori si fanno coraggio e per molti la voglia di chiudere e andare via è una serissima opzione. In molti non hanno nemmeno avuto la forza di parlare ed esprimere il loro pensiero poiché fortemente scossi e provati dalla condizione generale. Si richiede l’intervento dello Stato affinché possa aiutare al meglio questa categoria.

La speranza è come sempre riposta, con lo sguardo al futuro, al periodo di Natale e che questo possa risollevare l’economia ma anche lo stato d’animo dei venditori, al momento demoralizzati e con poca voglia di sorridere.