Coronavirus: torna lievemente a crescere il rapporto tamponi-positivi, scendono i nuovi contagiati in provincia

Torna purtroppo a crescere, seppur di poco, il rapporto positivi-tamponi nella nostra regione dove, fortunatamente, sta però scendendo l’indice Rt. Quest’oggi sono stati effettuati 5.807 tamponi che hanno portato a 1.013 nuovi positivi, ovvero uno ogni 5,72.

Calo di positivi nella nostra provincia (131), di cui 28 da contatto di caso confermato e 103 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono stati 151 di cui 23 da contatto di caso confermato, 98 da attività di screening e 30 dal settore sociosanitario. In Asl 3 (Genova) sono 591, di cui 70 da contatto di caso confermato, 470 da attività di screening e 51 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 15, di cui 3 da contatto di caso confermato, 11 da attività di screening e 1 dal settore sociosanitario. In Asl 5 sono 125 di cui 30 da contatto di caso confermato e 95 da attività di screening.

Sono stati 31 i morti nella nostra regione (tra il 5 novembre e oggi), tra cui un uomo di 89 anni all'ospedale di Sanremo.

Totale tamponi effettuati: 509.052 (+5.807)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 40.255 (+1.013)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 4.841 (+229)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 35.414 (+784)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.429 (-82)

Casi per provincia di residenza

Imperia - 1.600 (+3)

Savona - 1.726 (+80)

Genova - 10.677 (-191)

La Spezia - 2.264 (+4)

Residenti fuori regione o estero - 323 (+2)

Altro o in fase di verifica - 839 (+10)

Totale - 17.429 (-82)

Ospedalizzati: 1.472 (+59) | 109 (+9) in terapia intensiva

Asl 1 - 123 (-7); 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 177 (-2) | 16 (+2) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 422 (+59) | 33 (+6) in terapia intensiva

Evangelico - 67 (-3) | 7 (-) in terapia intensiva

Galliera - 184 | (-) 9 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 21 (+4) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 202 (-1); 16 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 121 (+1); 5 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 155 (+8); 15 (+1) in terapia intensiva