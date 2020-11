Ventimiglia: la torta 'Pasquale', un dolce anti-crisi elaborato da un gruppo di 8 portacolori di varie associazioni cittadine

Un anno dopo aver ‘assaggiato’ la torta Pasquale della produzione Forno-Laboratorio attivo in corso Genova a Ventimiglia, un gruppetto di 8 portacolori di varie Associazioni cittadine (con tanto di mascherina: Eduardo, Mario, Anna-Maria, Grazia, Anna, Patrizia, Kersti e Maria), dopo aver seguito le spiegazioni di Pasquale e Michele sulla preparazione, confezionamento, conservazione e spedizione del Panettone natalizio, hanno degustato in lieta compagnia, nella mattinata del 10 novembre, il prodotto finale destinato alle famiglie nazionali e non (v. foto ricordo).



Val la pena ricordare quanto apparso sul quotidiano ‘Milano finanza’ del 7 novembre scorso a firma di Giulio Zangrandi sul dolce anti-crisi di una realtà storica piemontese con stabilimento a Fossano, leader nel mercato dolciario e in quello della prima colazione. In pratica l'azienda fossanese ha elaborato una ‘ricetta’ fatta di investimenti, assunzioni e diversificazione per fronteggiare la minaccia di un Natale all'insegna del lockdown.