L'Ambulatorio Fisiomed a disposizione della comunità per prevenire e contrastare il Covid-19: servizio di tamponi rapidi con risultato in 15 minuti

Il nuovo servizio, attivo da poche settimane, vede impegnato il personale sanitario di Fisiomed, ambulatorio di fisioterapia e medicina specialistica. “Dopo un confronto con l'Asl locale - affermano i responsabili della struttura - abbiamo iniziato lo screening volontario della popolazione con i test rapidi antigenici (tampone nasofaringeo) che risultano ad oggi indispensabili per controllare e monitorare la velocità di trasmissione del virus SARS-CoV-2, rilevare cluster o focolai in situazioni specifiche e sopratutto mitigare l'impatto del Covid-19 nelle strutture sanitarie e assistenziali”.

E' stata allestita una tensostruttura all'esterno con un percorso di accesso differenziato e protetto per l'utenza, così da evitare commistioni con gli altri pazienti dell'ambulatorio. Per evitare assembramenti che possano essere pericolosi per la Sanità Pubblica, l'esame viene effettuato esclusivamente su prenotazione, ad orari definiti ed in maniera rapida. Il risultato viene inviato in maniera telematica (telefono o email) in 15 minuti, così da evitare ulteriori stazionamenti.