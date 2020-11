Sanremo: questione irrisolta del Palasalute di via San Francesco, il pensiero di un nostro lettore

Un nostro lettore di Sanremo, Francesco Daprati, ci ha scritto per intervenire sulla questione tuttora irrisolta del completamento del Palasalute di via San Francesco:

“Il nostro ospedale, anche in tempi non dovuti al Covid, è andato sempre più incontro alla perdita di molti reparti col risultato che chi ha bisogno, deve recarsi, nella migliore delle ipotesi a Imperia, con tutti i disagi che questo comporta. Purtroppo, durante la campagna elettorale per le regionali di settembre, non ho sentito troppe voci levarsi per risolvere questo importante problema e quella montagna di soldi pubblici già spesi, se non si pone rimedio, andrebbero solo ad aggiungersi a quello spreco di risorse che mettono il nostro Paese ai primi posti in Europa. Spero che questo mio intervento possa ‘scuotere’ chi di dovere”.