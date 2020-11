Regione. Oggi il primo incontro tra il presidente Toti e i sindacati dei medici per predisporre un piano anti covid

Si è tenuto oggi il primo incontro (in videoconferenza) tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, neo assessore alla sanità, il direttore generale del Dipartimento Salute Francesco Quaglia, il direttore di Alisa Valter Locatelli e le organizzazioni sindacali di Area Medica.

“L’incontro ha evidenziato la grande attenzione alle problematiche della sanità ligure sia per quanto riguarda l’epidemia Covid, che anche, più in generale, per un futuro riassetto della sanità regionale” dichiarano i partecipanti.

Le organizzazioni sindacali hanno presentato unitariamente un dettagliato documento tecnico sui provvedimenti ritenuti necessari sia durante l’emergenza che in più lungo periodo con particolare riferimento all’iper afflusso dei pronti soccorsi, alla progressiva riduzione dei posti letto disponibili e all’assoluta necessità di mantenere attività di diagnosi e cura per i pazienti non Covid specialmente oncologici.

A tal fine è stato richiesto il potenziamento di alcuni servizi, in particolare di attivare un HUB di Triage Covid dedicato territoriale per la provincia di Genova, così come succede in altre regioni, implementando ulteriori servizi presso il centro tamponi già attivo alla Fiera, e l’istituzione di un Bed Manager per la razionalizzazione dei posti letto .

Il presidente ha espresso attenzione e interesse per tutte le proposte presentate, decidendo di attivare tavoli tecnici per l’attuazione di quanto necessario.

È stata anche trattata la necessità di completare rapidamente la campagna vaccinale antinfluenzale annuale e di programmare la futura auspicata vaccinazione anti Covid, che richiede particolare soluzioni logistiche ed organizzative.

In un clima di collaborazione e cordialità il presidente ha chiesto di esprimere a nome suo ringraziamenti a tutti i medici per l’impegno profuso nell’attività svolta.