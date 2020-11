Gli eventi della 2° giornata del 25° Salone Orientamenti su internet, social e il canale 11 della Tv

Dopo i 49.000 utenti raggiunti nella giornata di esordio, grazie ai canali web e social, il 25° Salone Orientamenti prosegue con un ricco programma. La piattaforma saloneorientamenti.it, progettata e costruita da ETT, è stata ripristinata dopo i problemi riscontrati nel giorno dell’inaugurazione e assicura i seguenti contenuti: iscrizione agli webinar e visione delle dirette, visita degli stand delle scuole, delle università e degli altri espositori, tour virtuale e videogioco dell'orientamento. Sono in attesa di ripristino, invece, le chat testuali e i colloqui one-to-one con gli espositori.



Il Salone Orientamenti, inoltre, per potenziare l’accesso ai grandi eventi sbarca anche in TV. Il canale 11 del telecomando sarà il canale di Orientamenti e trasmetterà i più importanti incontri di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre (e anche la replica dei momenti più interessanti della prima giornata). Le dirette saranno visibili anche sul sito www.orientamenti.regione.liguria.it e sulla pagina www.facebook.com/saloneorientamenti.



La giornata si apre (ore 9,30) con l’incontro promosso da Confartigianato “L’artigianato ligure tra saper fare e saper cambiare” con gli assessori regionali Cavo e Benveduti e il vicepresidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli. Con loro Cristina Bolla (presidente di Genova Liguria Film Commission), Cristiano Gatto (sociologo-motivatore Confartigianato), Giorgio Molteni (regista), Elena Barolo (Instagrammer), Fiorella Ghignone (Artigianato Moda), Sarah Gismondi (Artigianato Gioielli) e Giuseppe Graci (Artigianato Acconciatura).



Doppia sessione per “Gli stati generali del lavoro: speciale blue economy” che si dividerà nell’arco della giornata con due sessioni. La prima dal titolo “Le competenze richieste nella blue economy”, con intervento dell’assessore regionale al lavoro, Gianni Berrino, sarà introdotta da Piercarlo Barberis, founder degli Stati Generali del Mondo del lavoro. Partecipano: Eugenio Massolo, Presidente della Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile, Paolo Fasce, Preside dell’istituto Nautico di Genova e Camogli, Rodolfo Magosso, Hr Director del Gruppo Messina, Marco Monga, Hr Director IIT, Massimo Lavezzini, Hrd Terminal Contenitori Porto di Genova, Simone Maldino, Hr Director di Cambiaso-Risso, Simona Franceschini , Ad Formamentis.



La seconda sessione, al via alle ore 15, punterà sul tema “Lo sviluppo sostenibile nell’economia del mare” con gli interventi di Carlo Cremona, Senior Vice President Hr and Industrial Relations Fincantieri Group, Alberto Cappato, Direttore Innovazione, Sostenibilità e Sviluppo Porto Antico, Erik Ezechieli, Ceo di Nativa Srl, Alberto Pastrone, Hr Director Di Azimut Yacht, Antonio Di Natale, Segretario Generale Fondazione Acquario di Genova Onlus, Andrea Stagnaro, Responsabile Sicurezza Psa Genova Pra, Francesco Parodi , Hsse Director -Psa Sech Terminal Contenitori Porto Di Genova.



Forum Terzo Settore, Unicef e 50&Più Confcommercio hanno collaborato con Orientamenti per portare al 25° Salone le testimonianze sul “saper cambiare” di alcuni “Nonni Coraggiosi”. Tre gli incontri promossi. Due protagonisti, ogni giorno, di storie ed esperienze di vita che saranno trasmesse ai tanti giovani in ascolto. In un momento delicato, in cui l’emergenza Covid separa le generazioni, sarà un modo emotivamente coinvolgente per tenere acceso il legame tra generazioni e permettere di portare ai giovani storie ed esperienze che forse ascoltano per la prima volta su come affrontare il cambiamento e trarre insegnamento di fronte alle situazioni mutevoli, a volte anche negative. Orientamenti vuole così favorire una forte relazione “intergenerazionale” tra nonni e nipoti che è un vero valore per la società intera oltre che per gli interessati. In diretta, alle ore 12, ci saranno Franco Cirio, presidente Unicef di Genova e Brigida Gallinaro, vicepresidente nazionale 50&Più Confcommercio.



Alle ore 13 spazio a “Show Cooking & Bartender Exhibition”, evento a cura di Rete Nazionale Istituti Alberghieri, in collaborazione con Istituto Professionale Statale per l'Enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera "Marco Polo".



L’esperienza di Bebe Vio e il progetto Art4Sport saranno al centro dell’attenzione alle ore 15. La straordinaria campionessa paralimpica di scherma sarà affiancata da Emanuele Lambertini e Riccardo Bagaini, atleti di Art4sport. Tutti insieme racconteranno come hanno saputo cambiare. Come hanno reagito alle difficoltà e vinto le rispettive sfide. Di ispirazione per i giovani sarà senza dubbio il loro progetto “FlytoTokyo” che sarà illustrato in un’ora di diretta introdotta anche da un messaggio del presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti.



A partire dalle ore 16 in primo piano “Le professioni sociali e sanitarie dentro e dopo la pandemia”. Importanti le testimonianze che saranno portate da Bruna Katia Pistelli, Resp.le attività ostetriche e percorso nascita ASL3, Arianna Iachi, Medico anestesista rianimatore, Simone Laface, Infermiere, Samanta Foi, Fisioterapista, Bianca Cavallini, Psicologa, Salvatore Giuffrida, Direttore amministrativo ospedale Policlinico San Martino. Strettamente connesso al tema sarà poi l’evento “#insiemecelafaremo” che alle ore 17 coinvolgerà

Matteo Bassetti, Infettivologo, Antonella Viola, Immunologa, Greta Stella, volontaria della Croce Rossa e fotografa professionista e Giovanni Toti, Presidente di Regione Liguria.



A chiudere la giornata saranno i Bruciabaracche, compagnia genovese che ha saputo cambiare la comicità e creare un format vincente. In campo questa sera Andrea Di Marco, Enzo Paci, Andrea Carlini e Antonio Ornano. Hanno saputo cambiare la comicità genovese con un format vincente e oggi parleranno di “saper cambiare” al Salone digitale.



CAREER DAY

Seconda e ultima giornata anche per l'International Career Day di Genova, promosso da Regione Liguria in stretta collaborazione con i Centri per l'Impiego liguri, l'Agenzia Piemonte Lavoro, gli Stati Generali dell'Occupazione e con il supporto dell'Università di Genova.

All’indirizzo www.europeanjobdays.eu/it/taxonomy/term/18151, nell'ambito dell'evento nazionale "International Career & Employers' Day" promosso da Eures Italy presso Anpal, ci sono oltre 1.000 posizioni offerte da oltre 150 aziende liguri, nazionali, europee.



NOTTE DEI TALENTI

Quella di giovedì 12 sarà una terza giornata intensa con la tradizionale chiusura dedicata alla “Notte dei Talenti”, evento che celebra le eccellenze liguri nei diversi campi: scuola, cultura, arte, sport, spettacolo, scienza. Saranno ospiti d’onore Maurizio Lastrico, Giua, Antonio Ornano ed Enzo Paci. Tra i premiati: Simona Olcese, giovane ingegnere coinvolta nella costruzione del Ponte San Giorgio, i vincitori della competizione Guglielmo Marconi (Andrea Pinna, Matteo La Mantia, Daniele Orecchia, Andy Cattarinich). E poi Roberto Panizza (titolare Il Genovese), Gianni Landro (titolare Irc Components srl), Aurora Maurizio (titolare Gym Age) che saranno premiati dalla Camera di Commercio di Genova, Matteo Sericano, laureando in Filosofia e Campione di Vela (premiato dall’Università di Genova) e Giulia Segatori, talento dello sport ligure (premiata dal Coni). Premiati anche Alberto Giribaldi e Andrea Pisu, entrambi diplomati con 100, e Margherita Musso, liceale della quarta Artistico Martini indirizzo arti figurative, che riceverà il Premio Arte. Riconoscimenti anche per gli studenti che hanno vinto i concorsi legati alla Festa della Mamma e del Papà e il vincitore del Premio Letterario legato al “post del saper cambiare”.