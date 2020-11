Ventimiglia: Liguria zona ‘arancione’, parla Dario Trucchi: (Confommercio): “Sacrificio giusto se salviamo periodo natalizio”

La Liguria è passata in zona ‘arancione’. Maggiori restrizioni e nuove regole per i commercianti soltanto pochi giorni dopo l’annuncio della zona ‘gialla’. Decisione che destabilizza la categoria alle prese con nuove misure e limitazioni.



Parola a Dario Trucchi per Confcommercio Ventimiglia: “I cambi di colore non fanno bene alla categoria, anche perché nessuno sa immediatamente come organizzarsi, nella fattispecie della nostra provincia, facendo un discorso un po’ più ampio, essere zona arancione in questo momento, guardando al futuro, potrebbe essere meglio essere zona gialla quando la vicina Francia è in lockdown equivale per noi ad un lockdown indotto. Ad oggi lavoriamo pochissimo. I nostri clienti sono solo i locali e qualche avventore dei comuni vicini. Con il Colle di Tenda nello stato in cui si trova e la Francia chiusa, la situazione è questa. Aver posticipato ulteriormente la zona arancione, qualora la Francia dovesse riaprire il 3 dicembre, come anticipato da Macron se i contagi dovessero diminuire, probabilmente, e parlo solo della provincia di Imperia, rappresenta aver subito un doppio danno economico. Affrontare una chiusura in zona arancione, con l’ipotetico sblocco della Francia in vista del periodo di Natale, commercialmente è meglio. Tutte queste indecisioni da parte del governo non aiutano noi commercianti, l’incertezza delle istituzioni spiazza noi imprenditori. Sarebbe stato meglio chiudere subito senza esitazioni e poi riaprire a dicembre durante il periodo natalizio. In molti si sono organizzati per asporto e delivery per poi pochi giorni dopo riprogettare tutto. Tutto questo non fa bene alla categoria”.

Trucchi prosegue guardando sempre a quello che è il periodo ormai chiave di questa annata decisamente da dimenticare: “Io preferirei salvare il periodo natalizio, è bene fare ancora un sacrificio a novembre i in seguito con tutte le precauzioni salvare i giorni delle feste. A livello commerciale, pensando ad ampio raggio è meglio perdere novembre e ripartire con dicembre. Se i casi dovessero diminuire, un buon incremento potrà registrarsi. Questo sempre ponendo, naturalmente la salute pubblica davanti a tutto e tenendo la guardia ancora più alta. Perdere Natale sarebbe un colpo economico molto più forte da incassare rispetto a quello di questo mese. La Liguria è grande e magari la mia riflessione potrebbe non essere condivisa dai colleghi di Genova o La Spezia, ma per quanto riguarda noi, dopo la tragedia dell’alluvione, il crollo del Colle di Tenda, non abbiamo l’introito piemontese, non abbiamo quello francese e quindi credo che il sacrificio aggiuntivo sia giusto. Nel frattempo spero lo Stato potenzi le misure di sicurezza rendendole più concrete per poi non dover chiudere nuovamente. Meglio decisioni più drastiche ma che ci conducano ad un risultato favorevole e duraturo”.