Come il Covid colpisce le azioni: migliori e peggiori performance

Quali sono i settori economici più colpiti dagli effetti del Covid-19? Come si muoveranno i mercati nei prossimi mesi? Sono gli interrogativi alla base della recente analisi condotta da IG (broker leader nel trading online) sui rendimenti del prezzo delle azioni.

Prendendo in esame l'intero panorama mondiale, IG ha delineato un quadro esatto delle migliori e peggiori performance dei titoli azionari nell'arco del primo semestre 2020. Analizzando anche il comportamento storicamente tenuto dai titoli azionari dei vari settori, per individuare quelli che potrebbero avere andamenti rialzisti in fase di recessione e di ripresa.

I mercati azionari in tempo di Covid: top e flop

Considerando solo il primo semestre 2020, la migliore performance a livello globale per rendimento del prezzo delle azioni è quella di BATM Advanced Communications. La società britannica, afferente all'indice FTSE All-Share e attiva nel settore della tecnologia informatica, aumenta il valore del titolo del 266,9%.

Segue la giapponese GMO Cloud K.K. L’indice di riferimento è il Topix e le sue azioni aumentano di valore nella misura del 176,5%. Anch’essa fa parte del settore della tecnologia informatica. Lo stesso vale per la terza classificata: Afterpay, società australiana che segna un +130,1%. L'indice è ASX 200.

Quarta la statunitense Apache Corp (settore petrolio, gas e carburante) con una crescita del 94% (indice S&P 500). Chiude la top 5 Cellnex Telecom, una delle 35 società spagnole che compongono l’indice IBEX 35. Opera nei servizi di comunicazione e nella prima metà dell’anno registra il +48,4%.

Passando invece in rassegna le società con le peggiori performance, sempre in base al rendimento del prezzo delle azioni, il ben poco invidiabile primo posto va a Hyve Group. La britannica (indice FTSE All-Share) attiva nei servizi di comunicazione perde l'88,2%.

Non va molto meglio a ViacomCBS Inc (indice S&P 500), società statunitense di servizi di comunicazione: il titolo scende del 73,9%. Va male anche all’australiana Flight Centre Travel Group, che in sei mesi ha visto il prezzo delle azioni abbassarsi del 73,6%. Indice e settore in questo caso sono ASX 200 e beni voluttuari.

Seguono, tra i flop 2020, Banco de Sabadell (società spagnola dell’indice IBEX 35) con un -66,9%, e la giapponese Sanden Holdings Corp (indice Topix, beni voluttuari). Quest’ultima subisce una discesa del 65,6%.

Andamento delle azioni nei momenti di recessione, ecco quali salgono

Oltre all’andamento azionario della prima metà dell’anno, IG aggiunge alla sua analisi un’interessante panoramica sulle tendenze delle azioni nei momenti di recessione. Uno studio del comportamento storico dei mercati utile per comprendere e prevedere i possibili scenari dei prossimi mesi.

Suddividendo il ciclo economico in quattro fasi (iniziale, intermedia, finale e recessione), IG rileva che storicamente nei periodi di recessione i titoli con buone performance riguardano servizi, sanità e beni di prima necessità. Mentre a soffrire perdite sono generalmente la tecnologia informatica, il settore industriale, l’immobiliare e quello delle comunicazioni.