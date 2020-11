Casino online: come riconoscere un sito sicuro e giocare tranquilli

Giocare in sicurezza è possibile

In Italia, l’esercizio dei giochi online e delle scommesse muove annualmente somme di danaro molto ingenti: tale motivazione ha spinto attività commerciali e imprenditoriali, che si occupano di tale settore, a continuare ad investire in tale ambito, considerando una crescita è evidente ed esponenziale.

Ma il quesito che si pongono coloro che amano il gioco e vogliono tentare la fortuna è: c'è un modo per riconoscere un casinò online affidabile e sicuro al 100% ? E soprattutto: esistono bonus casinò veritieri?

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, AAMS: che cos'è?

La prima cosa da verificare nel momento in cui si accede ad un sito di scommesse come quello di un casinò online, è la presenza del logo di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, la cui sigla è AAMS.

L’organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze si occupa di tantissime cose, una delle quali è il gioco pubblico: se sul sito vi è tale acronimo, si può star sereni perchè la presenza del logo assicura il controllo da truffe e imbrogli in qualsivoglia casinò online o sito di scommesse in generale.



Come pagare in sicurezza senza farsi truffare

In qualsiasi tipo di piattaforme di scommesse concernenti casinò online in cui sia possibile giocare:

1) blackjack;

2) roulette;

3) slotmachine;

4) videopoker; vi è la necessità di mettere in chiaro il metodo di pagamento.

In generale in tali siti si utilizzano carte di credito di diversi circuiti molto noti come ad esempio Mastercard o Visa per avere un pagamento sicuro, onesto e soprattutto veloce e controllato.

SSL e RSA: cosa sono?

Molto spesso si sente parlare di attacchi di hacker, virus o furto di dati, ma come avviene tutto ciò?

Nelle piattaforme in cui vi sono spostamenti di denaro tramite transazioni, per non cadere in episodi poco piacevoli, è bene accertarsi che il sito possieda un certificato Secure Socket Layer, la cui sigla è SSL o abbia, in alternativa, l’algoritmo RSA.

RSA E SSL assicurano che non vi siano frodi.



Affidabilità prima di tutto: cosa sono il lucchetto grigio e l'avviso si sicurezza di Google

Nel caso in cui, come si è detto in precedenza, un sito non abbia il protocollo SSL, apparirà sullo schermo vicino alla URL della piattaforma, una sorta di avviso che segnalerà l'assenza di tale protocollo.

Nel caso in cui invece, vi sia il protocollo SSL, comparirà un lucchetto grigio di fianco alla URL che permetterà all'utente di ricevere informazioni riguardo l'affidabilità della piattaforma: in tal caso sarà possibile inviare in serenità i propri dati personali senza la preoccupazione di furti di informazioni, virus, attacchi hacker o altri spiacevoli episodi.



Licenza d'uso alla clientela: cos'è?

Le più importanti, famose e annoverate imprese di software nel campo del gioco online, prima di dare la licenza d'uso alla propria utenza, verificano la clientela.

In tale ambito ve ne sono alcune davvero molto conosciute.

In ogni caso, nel momento in cui tali aziende offrono i software di un casinò online, potete stare sereni poichè vi trovate dinanzi ad un'azienda sicura e non truffaldina.

Dai giochi più tradizionali a quelli più irriverenti: cosa offre un sito di scommesse

Una piattaforma di scommesse, di giochi online e soprattutto di casinò virtuale, offre alla propria clientela, vari tipi di giochi, in modo che l'utenza risulti sempre soddisfatta.

Generalmente siti del genere possiedono giochi come:

1) slot machine;

2) videopoker (particolarmente amati dai più giovani)

3) blackjack;

4) roulette (per i più tradizionalisti).

Bonus casinò: come si usa e che cos'è

Come si era accennato all'inizio, vi è la possibilità che il casinò online offra ai propri utenti un bonus casinò; è bene però verificare che tale "dono", sia sicuro e soprattutto veritiero.

Come è giusto che sia, il bonus è una strategia di marketing per incentivare il cliente a scommettere e soprattutto a trovare nuovi utenti; tale "regalo" ha delle condizioni di utilizzo.

In generale i bonus casinò fanno sì che i giocatori facciano le loro scommesse nei giochi in cui è possibile puntare più di quello che loro realmente possiedono.

Conclusione

Non vi resta che giocare, tentando la fortuna in modo sicuro e affidabile, grazie a questa piccola guida!

Buona fortuna!