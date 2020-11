Pronti i nomi per sostituire Chiara Cerri e Mabel Riolfo nelle giunte di Taggia e Ventimiglia

Ore decisive per la scelta dei nuovi assessori dei Comuni di Taggia e Ventimiglia che andranno a sostituire rispettivamente Chiara Cerri e Mabel Riolfo, dopo la loro elezione in consiglio regionale. Il quadro sarebbe già pronto ed attende solo una sua conferma ufficiale.

A Taggia Chiara Cerri ha rassegnato ieri le dimissioni da vicesindaco ed assessore allo sviluppo economico. Essendo un Comune di dimensioni minori, ovvero con meno di 15 mila abitanti tanto da non prevedere il ballottaggio alle elezioni amministrative, all’epoca del suo ingresso nella giunta comunale non aveva dovuto lasciare il posto come consigliere. “Posso rimanere consigliere comunale ed è quello che voglio – ha confermato ieri sera nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ - Ora il sindaco nominerà un nuovo assessore e vicesindaco, e toccherà varie deleghe. Come consigliere avrò magari degli incarichi”. Mario Conio le affiderà infatti qualche delega da seguire seppur da consigliere comunale. Intanto il Primo Cittadino sta chiudendo il cerchio e a breve ufficializzerà la sua scelta. Di sicuro in giunta entrerà una donna per gli equilibri di genere. Diverse le possibilità valutate, tra cui quella di promuovere a vicesindaco l’attuale assessore al turismo Barbara Dumarte e di far entrare in giunta Laura Cane che attualmente ricopre il ruolo di presidente del consiglio comunale. Le valutazioni sono però ad ampio raggio, in consiglio per esempio siede, sempre nei banchi della maggioranza, anche Ernesta Pizzolla. Non è però detto che la carica di vicesindaco, a differenza della nomina del nuovo assessore, debba andare per forza ad una donna.

Situazione un po’ diversa a Ventimiglia, dove Mabel Riolfo si era dovuta necessariamente dimettere già lo scorso anno da consigliere comunale per entrare in giunta, dove fino ad oggi si è occupata di servizi sociali, educativi e scolastici. “Nei prossimi giorni darò le mie dimissioni – ha dichiarato in trasmissione - sono in corso le consultazioni tra il sindaco Gaetano Scullino ed il partito per decidere il mio successore. Sarà una donna e sempre in quota Lega”. Il nome potrebbe essere quello di Eleonora Palmero, unica donna presente in consiglio comunale all’interno del gruppo della Lega.

Guarda l’estratto dell’intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

Segui la pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it